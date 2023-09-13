До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 13 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 13 вересня
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Закриття 13 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,26/39,65
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39,28/39,67
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2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,20 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,25 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,00−41,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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