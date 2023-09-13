Нацбанк анулював ліцензію СК «Каштан»

Нацбанк анулював ПРАТ « СК «Каштан» (ЄДРПОУ 32071894) всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Таке рішення Правління Нацбанку ухвалило 12 вересня 2023 року.

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Що відомо

Національним банком у липні цього року проведено позапланову інспекційну перевірку зазначеної страхової компанії. За результатами інспектування встановлено повторне порушення ліцензійних умов — страховик не дотримується обов’язкових нормативів.

Нагадаємо

13 серпня 2021 року до ПРАТ «СК «Каштан» вже було застосовано захід впливу за аналогічні порушення ліцензійних умов.

Виявлення факту повторного порушення надавачем фінансових послуг ліцензійних умов є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії. Це передбачено вимогами законодавства України, зокрема статтею 381 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності з 13 вересня 2023 року.