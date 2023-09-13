Ціни на АЗС: Великі мережі підвищили ціни на бензин та дизпальне

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Як змінилися ціни

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП — до 55,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 57,99 грн/л.

Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR — А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ — до 59,99 грн/л.

На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» додала в ціні 0,2−1,5 грн/л — до 50−52 грн/л. А-95+ здорожчав на 34 копійки — до 50,43 грн/л, дизпальне — на 20−70 копійок, до 49,10−53,49 грн/л.