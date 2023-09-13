Упродовж доби, 12−13 вересня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 31 копійку — до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 37 копійок — до 55,56 грн/л, а дизельне пальне — на 29 копійок, до 53,2 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».
Ціни на АЗС: Великі мережі підвищили ціни на бензин та дизпальне
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Як змінилися ціни
Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП — до 55,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 57,99 грн/л.
Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR — А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ — до 59,99 грн/л.
На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» додала в ціні 0,2−1,5 грн/л — до 50−52 грн/л. А-95+ здорожчав на 34 копійки — до 50,43 грн/л, дизпальне — на 20−70 копійок, до 49,10−53,49 грн/л.
Джерело: Мінфін
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