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13 вересня 2023, 14:16 Читать на русском

Естонія закрила в’їзд для автомобілів на російських номерах

З 10-ї години ранку 13 вересня Естонія заборонила в'їзд у країну автотранспорту з номерами російської федерації, оскільки він підпадає під дію санкцій. Про це повідомляє ERR.

З 10-ї години ранку 13 вересня Естонія заборонила в'їзд у країну автотранспорту з номерами російської федерації, оскільки він підпадає під дію санкцій.

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У такий спосіб, Естонія виконує опубліковані Єврокомісією 8 вересня нові рекомендації щодо застосування санкцій, згідно з якими країнам ЄС забороняється впускати на свою територію приватні автомобілі з російськими номерами.

«Мета санкцій проти росії одна — змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження є найбільш ефективними при спільному введенні санкцій», — сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник чи користувач перебуває в Естонії чи Європейському Союзі.

Транспортним засобам із номерними знаками рф дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського союзу.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до Росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав рішення, оперативно ухвалене естонськими МВС і Мінфіном, єдино вірним. «Уже завтра (14 вересня) я порушу в уряді питання, що робити з машинами з російськими номерами, що вже знаходяться тут», — сказав Цахкна.

Джерело: Мінфін
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