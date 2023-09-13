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13 вересня 2023, 13:34 Читать на русском

Данія надасть Україні $830 мільйонів військової допомоги

Данія надасть Україні пакет військової допомоги вартістю 5,8 млрд данських крон ($830 млн). Про це повідомило Міністерство оборони Данії, пише The Guardian.

Данія надасть Україні пакет військової допомоги вартістю 5,8 млрд данських крон ($830 млн).
Фото:depositphotos

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Що включає допомога Данії

Допомога включатиме танки і боєприпаси до них, бойові машини піхоти, зенітні гармати.

Передбачається, що із загальної суми 4,3 млрд крон буде виділено цього року, 1,4 млрд крон — у наступному, 2024 році, та 52 млн крон — у 2025 році.

Як наголошується, це 12 і найбільший пакет допомоги, який Данія надає Україні за час повномасштабного вторгнення рф.

«За понад півтора року війни ми майже вичерпали запаси в галузі оборони. Тому зараз розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз», — сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Джерело: Мінфін
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