Нова пошта розширює можливості відправки з Польщі до України. Тепер документи та посилки вагою до 25 кг можна відправити через поштомати Inpost. Також відправити можна з відділення Nova Post або викликом кур'єра на адресу. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Новий сервіс Нової пошти у Польщі: як відправити з поштомата
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Як відправити посилку
Відправляючи з поштомата InPost, можна обрати будь-який по всій країні. Послуга доступна 24/7, клієнти мають змогу оформити доставку у відділення, поштомат Нової пошти або на адресу. Термін доставки в Україну з поштомата — 3 дні.
Як відправити посилку з Польщі в Україну через поштомат InРost:
- Самостійно запакуйте відправлення в коробку.
- Оформіть накладну на відправлення у мобільному додатку Nova Post, на сайті або в особистому кабінеті.
- Оплатіть відправлення онлайн та отримайте код доступу до комірки поштомату через СМС-повідомлення, на електронну пошту або у додатку Nova Post. Зверніть увагу, що код доступу є універсальним та відкриває вам доступ до будь-якого поштомата за умови наявності вільних комірок.
- Оберіть зручний для вас поштомат InРost на карті.
- Підійдіть до поштомата та введіть код доступу на екрані поштомата. Або ви можете відсканувати QR код із додатка Nova Post. Усі підказки будуть на екрані поштомата.
- Покладіть посилку в комірку поштомата, коли вона відчиниться. Після завантаження обов'язково закрийте комірку.
- Посилку через поштомат можна відправити протягом 72 годин після оплати. Якщо ж ви передумали відправляти та не завантажили її в комірку, впродовж наступних 14 днів вам буде автоматично повернуто кошти на картку.
Вартість доставки
Вартість доставки із поштоматів така ж, як і з відділення Nova Post у Польщі:
- документи (8*38*64 см) — 40 PLN
- посилка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN
- посилка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN
- посилка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN
До 30 вересня кожен, хто оформить накладну через мобільний застосунок Nova Post для доставки через поштомат, отримає знижку -10% на доставку в Україну.
Джерело: Мінфін
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