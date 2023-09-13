Новий сервіс Нової пошти у Польщі: як відправити з поштомата

Нова пошта розширює можливості відправки з Польщі до України. Тепер документи та посилки вагою до 25 кг можна відправити через поштомати Inpost. Також відправити можна з відділення Nova Post або викликом кур'єра на адресу. Про це йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як відправити посилку

Відправляючи з поштомата InPost, можна обрати будь-який по всій країні. Послуга доступна 24/7, клієнти мають змогу оформити доставку у відділення, поштомат Нової пошти або на адресу. Термін доставки в Україну з поштомата — 3 дні.

Як відправити посилку з Польщі в Україну через поштомат InРost:

Самостійно запакуйте відправлення в коробку.

Оформіть накладну на відправлення у мобільному додатку Nova Post, на сайті або в особистому кабінеті.

Оплатіть відправлення онлайн та отримайте код доступу до комірки поштомату через СМС-повідомлення, на електронну пошту або у додатку Nova Post. Зверніть увагу, що код доступу є універсальним та відкриває вам доступ до будь-якого поштомата за умови наявності вільних комірок.

Оберіть зручний для вас поштомат InРost на карті.

Підійдіть до поштомата та введіть код доступу на екрані поштомата. Або ви можете відсканувати QR код із додатка Nova Post. Усі підказки будуть на екрані поштомата.

Покладіть посилку в комірку поштомата, коли вона відчиниться. Після завантаження обов'язково закрийте комірку.

Посилку через поштомат можна відправити протягом 72 годин після оплати. Якщо ж ви передумали відправляти та не завантажили її в комірку, впродовж наступних 14 днів вам буде автоматично повернуто кошти на картку.

Вартість доставки

Вартість доставки із поштоматів така ж, як і з відділення Nova Post у Польщі:

документи (8*38*64 см) — 40 PLN

посилка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN

посилка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN

посилка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN

До 30 вересня кожен, хто оформить накладну через мобільний застосунок Nova Post для доставки через поштомат, отримає знижку -10% на доставку в Україну.