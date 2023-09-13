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13 вересня 2023, 13:10 Читать на русском

Новий сервіс Нової пошти у Польщі: як відправити з поштомата

Нова пошта розширює можливості відправки з Польщі до України. Тепер документи та посилки вагою до 25 кг можна відправити через поштомати Inpost. Також відправити можна з відділення Nova Post або викликом кур'єра на адресу. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нова пошта розширює можливості відправки з Польщі до України.

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Як відправити посилку

Відправляючи з поштомата InPost, можна обрати будь-який по всій країні. Послуга доступна 24/7, клієнти мають змогу оформити доставку у відділення, поштомат Нової пошти або на адресу. Термін доставки в Україну з поштомата — 3 дні.

Як відправити посилку з Польщі в Україну через поштомат InРost:

  • Самостійно запакуйте відправлення в коробку.
  • Оформіть накладну на відправлення у мобільному додатку Nova Post, на сайті або в особистому кабінеті.
  • Оплатіть відправлення онлайн та отримайте код доступу до комірки поштомату через СМС-повідомлення, на електронну пошту або у додатку Nova Post. Зверніть увагу, що код доступу є універсальним та відкриває вам доступ до будь-якого поштомата за умови наявності вільних комірок.
  • Оберіть зручний для вас поштомат InРost на карті.
  • Підійдіть до поштомата та введіть код доступу на екрані поштомата. Або ви можете відсканувати QR код із додатка Nova Post. Усі підказки будуть на екрані поштомата.
  • Покладіть посилку в комірку поштомата, коли вона відчиниться. Після завантаження обов'язково закрийте комірку.
  • Посилку через поштомат можна відправити протягом 72 годин після оплати. Якщо ж ви передумали відправляти та не завантажили її в комірку, впродовж наступних 14 днів вам буде автоматично повернуто кошти на картку.

Вартість доставки

Вартість доставки із поштоматів така ж, як і з відділення Nova Post у Польщі:

  • документи (8*38*64 см) — 40 PLN
  • посилка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN
  • посилка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN
  • посилка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN

До 30 вересня кожен, хто оформить накладну через мобільний застосунок Nova Post для доставки через поштомат, отримає знижку -10% на доставку в Україну.

Джерело: Мінфін
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