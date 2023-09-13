Банку Кредит Дніпро вчергове підтверджено кредитний рейтинг на рівні uaААА

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 вересня 2023, 12:44 Читать на русском

Банку Кредит Дніпро вчергове підтверджено кредитний рейтинг на рівні uaААА

РА «Стандарт-Рейтинг» підтвердило АТ «Банк Кредит Дніпро» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaААА (найвища кредитоспроможність) за національною шкалою.

Як повідомляється в релізі агентства, в першому півріччі 2023 року Банк Кредит Дніпро на 12,79% збільшив обсяги кредитного портфеля та на 16,13% наростив кошти фізичних осіб. При цьому, Банк підтримував вагому частку ліквідних інструментів в портфелі активів, що є виправданим, зважаючи на наявні макроекономічні ризики.

Зокрема, станом на початок другого півріччя 2023 року 65,46% активів Банку були представлені ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами, ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ.

Агентство зазначає, що станом на початок вересня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу Банк Кредит Дніпро на дуже високому рівні підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та нормативів ліквідності (NSFR, LCRвв і LCRів).

Банк Кредит Дніпро входить у ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів і відповідно до класифікації Національного банку України відноситься до групи банків з приватним капіталом. За результатами діяльності на 01.09.23 року Банк Кредит Дніпро продемонстрував прибуток у розмірі 259 млн грн. Станом на 01.09.2023 року активи Банку склали 18 467 млн грн. Кредитний портфель — 4 492 млн грн, портфель коштів клієнтів досяг 16 140 млн грн. Регулятивний капітал — 1 745 млн грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами