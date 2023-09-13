Банку Кредит Дніпро вчергове підтверджено кредитний рейтинг на рівні uaААА

Як повідомляється в релізі агентства, в першому півріччі 2023 року Банк Кредит Дніпро на 12,79% збільшив обсяги кредитного портфеля та на 16,13% наростив кошти фізичних осіб. При цьому, Банк підтримував вагому частку ліквідних інструментів в портфелі активів, що є виправданим, зважаючи на наявні макроекономічні ризики.

Зокрема, станом на початок другого півріччя 2023 року 65,46% активів Банку були представлені ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами, ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ.

Агентство зазначає, що станом на початок вересня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу Банк Кредит Дніпро на дуже високому рівні підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та нормативів ліквідності (NSFR, LCRвв і LCRів).