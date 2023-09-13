Ринки знижуються через побоювання зростання інфляції в США на тлі збільшення нафтових цін: що потрібно знати вранці

Американські індекси знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 0,6%, високотехнологічний Nasdaq — 1%, а індекс Dow Jones знизився на 0,1%.

Учасники ринку стурбовані зростанням цін на нафту, які можуть вплинути на відновлення зростання інфляції в США.

Серед основних американських фондових індексів лідером падіння у вівторок виявився Nasdaq. Це сталося на тлі зниження вартості акцій Oracle (-13%) та Apple (1,8%).

Капіталізація Oracle знизилася на тлі слабких прогнозів та падіння доходів від хмарних технологій в останньому кварталі. Акції Apple впали після презентації нових моделей iPhone та Apple Watch, а також повідомлень про те, що китайська компанія Huawei Technologies підвищила план постачання смартфонів серії Mate у другому півріччі 2023 року на 20%.

Ринки Азії знижуються слідом за Уолл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,4%, японський Nikkei впав на 0,4%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,2%, сінгапурський STI подешевшав на 0,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,9% та 0,2% відповідно.

Інвестори в Азії зберігають стриманий настрій напередодні даних щодо інфляції в США, а також після виходу слабких економічних показників Японії та Південної Кореї.

Ціни на нафту досягли нових максимумів з початку року

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 1,5% до $92,06 за барель, а контракти на WTI збільшилися на 1,8% до $88,84. З початку року Brent та WTI зросли на 7,1% та 10,7% відповідно.

Останнє зростання нафтових цін пов'язане з оптимістичним щомісячним звітом ОПЕК, в якому прогнозується стійке зростання світового попиту на нафту в 2023 і 2024 роках, оскільки економіки найбільших країн світу виявилися сильнішими, ніж очікувалося. В ОПЕК прогнозують, що попит на нафту наступного року зросте на 2,25 млн. барелів на добу.

Тим часом аналітики також пов'язують вчорашнє зростання нафтових цін із повінню в Лівії, яка, за прогнозами, тимчасово порушить експорт нафти з країни. За даними ОПЕК, у серпні в Лівії добувалося близько 1 млн барелів нафти на день.

Bank of America: ринок нерухомості Китаю знаходиться на вершині глобального кредитного ризику

Згідно з останнім глобальним опитуванням Bank of America, частка управляючих фондами, стурбованих житловим сектором Китаю, у вересні зросла до 33% порівняно з 15% минулого місяця.

Комерційна нерухомість у США та ЄС, яка у серпневому опитуванні мала найвищий кредитний ризик, опустилася на друге місце.

Зростання проблем китайських забудовників, які щосили намагаються домовитися з кредиторами про продовження виплат за своїми боргами, а також обсяг продажів житла, що падає, в найбільших містах Китаю викликають головні побоювання в учасників ринку.

Крім того, майже 60% учасників опитування Bank of America вважають, що подальша підтримка сектору нерухомості з боку влади Китаю матиме обмежений характер, а 15% респондентів взагалі не помітили жодних заходів фіскального стимулювання.

Загалом тема «уникати Китаю» стала однією з основних серед опитаних керуючих фондами, пишуть стратеги з Bank of America.

Ніхто з опитаних тепер не очікує на сильне економічне зростання Китаю на горизонті 12 місяців. Песимізм став навіть гіршим за той, який спостерігався під час суворих обмежень у країні, пов'язаних з COVID-19, зауважує Bloomberg.