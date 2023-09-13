Минулої доби українські захисники ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 270 350 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 12 вересня: 590 російських окупантів, 16 танків та 5 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 270350 (+590) осіб / persons,
- танків / tanks — 4584 (+16) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8792 (+14) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 5902 (+30) од,
- РСЗВ / MLRS — 766 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 517 (+2) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4650 (+5),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1455 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8444 (+31) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 884 (+3).
Джерело: Мінфін
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