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13 вересня 2023, 9:20 Читать на русском

Кабмін пропонує збільшити цьогоріч оборонні видатки на 328,5 мільярда

12 вересня Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до закону «Про Держбюджет -2023» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки й оборони та вирішення першочергових питань. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

12 вересня Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до закону «Про Держбюджет -2023» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки й оборони та вирішення першочергових питань.
Фото: bbc.com

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Що відомо

Документом пропонується збільшити видатки держбюджету на 328,5 млрд грн, зокрема загального фонду — на 322,5 млрд грн, спеціального — на 6 млрд грн.

Куди спрямують кошти

За загальним фондом на сектор безпеки та оборони передбачено додатково спрямувати 302,6 млрд грн:

  • 211 млрд — Міністерству оборони
  • 79,2 млрд — МВС
  • 0,6 млрд — адміністрації Держспецзв’язку
  • 4,2 млрд — Службі безпеки України
  • 4,4 млрд — Мінстратегпрому
  • 2,5 млрд — ГУР Міноборони
  • 0,5 млрд — Службі зовнішньої розвідки
  • 0,2 млрд — Управлінню державної охорони.

Решту коштів витратять для фінансування соціальних програм, зокрема 16,5 млрд грн отримає Мінсоцполітики для підтримки внутрішньо переміщених осіб, «оскільки допомогу на проживання ВПО отримують понад 2 млн людей і їх кількість постійно збільшується».

За рахунок чого збільшать фінансування

За рахунок:

  • скорочення видатків загального фонду з урахування пропозицій головних розпорядників коштів держбюджету на 11,4 млрд грн, зокрема враховано економію коштів з обсягу платежів з обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн;
  • зростання доходів на 26,1 млрд грн (загальний фонд — 20,1 млрд грн, спеціальний фонд — 6 млрд грн — за рахунок збільшення надходжень в межах програм бюджетної підтримки ЄС).

Також передбачене збільшення обсягу державних запозичень загального фонду на 298,8 млрд грн. Левова частка цього ресурсу — майже 208 млрд грн — підтримка від США в обсязі $3,3 млрд. Додатково заплановані внутрішні запозичення у понад 91 млрд грн.

Крім того, законопроєктом передбачене фінансування (в обсязі 350 млн грн) бюджетної програми Міненерго для підтримки суб'єктів підприємництва паливно-енергетичного комплексу.

Проєкт про внесення змін зареєстровано у ВР під номером № 10038.

Джерело: Мінфін
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