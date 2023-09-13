Нацкомісія оновила ліцензійні умови діяльності на ринках капіталу

Що відомо

Раніше структура власності юридичної особи вважалась непрозорою, якщо у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) цієї особи був корпоративний інвестиційний фонд, що є власником частки (акцій) у статутному капіталі компанії з управління активами.

Відтепер, згідно з рішенням регулятора, у разі наявності на дату набрання чинності цим рішенням у структурі власності ліцензіата у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) корпоративного інвестиційного фонду, який є власником частки (акцій) у статутному капіталі компанії з управління активами, вимога встановлена раніше, до такого ліцензіата не застосовується.

Однак, як уточнюється, збільшення обсягу такої частки (акцій) заборонено.

«Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», — зазначили в Нацкомісії.