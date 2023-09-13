Курс валют: НБУ залишив євро без змін

13 вересня курс європейської валюти не змінився. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,19 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

12 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,19 гривні за євро. До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

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