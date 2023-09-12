Міністерство фінансів 12 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 14,2 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні міністерства.
Мінфін на аукціоні продав ОВДП на понад 14,2 мільярда
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Джерело: Мінфін
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