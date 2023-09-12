Ціна на газ, тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не зміниться — Шмигаль

В Україні ціна на газ, тепло, гарячу воду до кінця опалювального сезону залишиться без змін. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

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Що буде із цінами

«Ціна на газ, тепло, гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Ми продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від Нафтогазу обсяги блакитного палива за фіксованою ціною — 7,4 грн за м3. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи», — сказав Шмигаль.

За його словами, триває укладання договорів між Нафтогазом і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані.