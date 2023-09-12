Курс валют на вечір 12 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 12 вересня Закриття 12 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,25/39,64 39,19/39,57 6/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,20 грн. Євро купують за 40,45 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,06−38,12, євро — 40,90−41,00 грн.

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