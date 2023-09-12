Упродовж січня — серпня 2023 року працівники Державної митної служби виявили порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на 6,7 млрд грн. Про це повідомляє Держмитслужба.
Митники з початку року виявили порушень на 6,7 мільярда гривень
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Порушення на митниці
«Протягом січня-серпня 2023 року виявлено 8 110 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 6,7 млрд грн (вартісний показник збільшився майже в 3 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року)», — йдеться в повідомленні.
За даними митників, загалом було вилучено предметів правопорушень на суму майже 559 млн грн. Зокрема, промислових товарів — на 398 млн грн, продовольчих — на 58 млн грн, валюти — на 66 млн грн, транспортних засобів — на 37 млн грн.
Безпосередньо митницями розглянуто 2 269 справ про порушення митних правил.
Застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 81,6 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 48 млн грн.
На розгляд до суду передано 4 451 справу про порушення митних правил на 2 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,5 млрд грн (конфіскація — 800 млн грн, штрафи — 718 млн грн).
Коментарі - 1
Все это типичная показуха и «баляляйка».
Пускай луше кто-то расскажет, почему банда порошенко перешерстила практически все законы. а вот «азаровский» таможенный кодекс не тронула?