російський Сбєрбанк перейде на китайські банкомати

російський Сбєрбанк розпочне поповнювати свій парк банкоматів китайськими моделями в рамках чергового оновлення. Про це заявив перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін, передають російські ЗМІ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Процес заміни банкоматів розпочнеться вже у 2024 році та охопить від 10% до 15% пристроїв.

Китайські банкомати зацікавилися банком на початку 2023 року. Тоді Сбєрбанк запустив пілотний проєкт, перевіряючи працездатність банкоматів із операційною системою на базі Linux. Пілот завершився успішно, і одну з компаній-учасниць було визнано відповідною стандартам. Сбєр не називає цей бренд.

До квітня в банку залишалося менш як 5% американських банкоматів, і банк планує повністю позбутися їх у найближчі два-три роки.

Раніше на ринку банкоматів у росії домінували міжнародні корпорації NCR та Diebold Nixdorf, Hyosung TNS, GRG Banking та OKI Electric Industry.

Однак після початку війни в Україні NCR та Diebold Nixdorf оголосили про припинення своєї діяльності в росії, що дуже змінило ситуацію на ринку: до 2022 року на ці компанії припадало 60% банкоматів у країні.