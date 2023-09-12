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12 вересня 2023, 15:53 Читать на русском

російський Сбєрбанк перейде на китайські банкомати

російський Сбєрбанк розпочне поповнювати свій парк банкоматів китайськими моделями в рамках чергового оновлення. Про це заявив перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін, передають російські ЗМІ.

російський Сбєрбанк розпочне поповнювати свій парк банкоматів китайськими моделями в рамках чергового оновлення.

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Що відомо

Процес заміни банкоматів розпочнеться вже у 2024 році та охопить від 10% до 15% пристроїв.

Китайські банкомати зацікавилися банком на початку 2023 року. Тоді Сбєрбанк запустив пілотний проєкт, перевіряючи працездатність банкоматів із операційною системою на базі Linux. Пілот завершився успішно, і одну з компаній-учасниць було визнано відповідною стандартам. Сбєр не називає цей бренд.

До квітня в банку залишалося менш як 5% американських банкоматів, і банк планує повністю позбутися їх у найближчі два-три роки.

Раніше на ринку банкоматів у росії домінували міжнародні корпорації NCR та Diebold Nixdorf, Hyosung TNS, GRG Banking та OKI Electric Industry.

Однак після початку війни в Україні NCR та Diebold Nixdorf оголосили про припинення своєї діяльності в росії, що дуже змінило ситуацію на ринку: до 2022 року на ці компанії припадало 60% банкоматів у країні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AlexZerg
AlexZerg
12 вересня 2023, 16:27
#
«Китайські банкомати зацікавилися банком на початку 2023 року» вони живі чи що?)
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