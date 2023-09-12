Система управління щодо протидії корупції НБУ відповідає міжнародному стандарту ISO 37001:2016. Таке рішення за підсумками успішного зовнішнього аудиту системи, проведення якого НБУ ініціював на початку 2023 року, ухвалив центральний офіс MSECB MANAGEMENT SYSTEMS INC.
Нацбанк отримав сертифікат відповідності стандарту протидії корупції
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Національний банк отримав відповідний сертифікат з терміном дії три роки. Водночас НБУ зобов’язався щороку підтверджувати здійснену сертифікацію протягом наглядового аудиту.
«Отримання сертифіката — це результат системної роботи команди центробанку та свідчення значної уваги, яку регулятор приділяє питанням запобігання корупції та дотриманню принципів антикорупційної етики», — зазначили у пресслужбі регулятора.
Проведення сертифікаційного аудиту НБУ відбулось за підтримки Проєкту USAID «Реформування фінансового сектору».
Джерело: Мінфін
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