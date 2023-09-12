Нацбанк отримав сертифікат відповідності стандарту протидії корупції

Система управління щодо протидії корупції НБУ відповідає міжнародному стандарту ISO 37001:2016. Таке рішення за підсумками успішного зовнішнього аудиту системи, проведення якого НБУ ініціював на початку 2023 року, ухвалив центральний офіс MSECB MANAGEMENT SYSTEMS INC.