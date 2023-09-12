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12 вересня 2023, 11:52 Читать на русском

Модеми для Apple та прогноз Goldman Sachs щодо фондового ринку: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos.com

Фондові індекси США зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,7%, високотехнологічний Nasdaq — 1,1%, а індекс Dow Jones — 0,3%.

Все через зростання акцій Tesla (+10%) та паперів представників американського споживчого сектору. Оптимізм учасників ринку також був пов'язаний із коментарями міністра фінансів США Джанет Йеллен щодо того, що країна, ймовірно, уникне рецесії, а інфляція продовжить знижуватися.

Тим часом зростання акцій Tesla відбулося після того, як аналітики з Morgan Stanley заявили, що суперкомп'ютер компанії під назвою Dojo може збільшити ринкову капіталізацію виробника електромобілів на $500 млрд за рахунок швидшого впровадження в галузь роботаксі.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,1%, японський Nikkei додав 0,8%, південнокорейський Kospi впав на 0,5%, сінгапурський STI подешевшав на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng практично не змінилися.

Інвестори в регіоні зберігають стриманий настрій напередодні ключових даних щодо інфляції в США, а також рішення Європейського центрального банку щодо процентної ставки.

Qualcomm продовжить постачати Apple модеми 5G до 2026 року

Раніше аналітики з Уолл-Стріт та представники самої компанії заявляли, що Apple почне використовувати модеми 5G власної розробки вже з 2024 року.

Тим часом за оцінками UBS, близько 21% виручки Qualcomm у 2022 фінансовому році припало на продаж комплектуючих для Apple.

Очікується, що сьогодні Apple анонсує нові iPhone 15, які також використовуватимуть модеми Qualcomm.

У понеділок на новинах про продовження продажів модемів 5G для iPhone до 2026 року папери Qualcomm зросли майже на 4%.

Goldman Sachs: наприкінці року індекс S&P 500 перебуватиме на рівні 4 500 пунктів

Аналітики з американського інвестбанку прогнозують, що широкий індекс акцій Америки до кінця року зросте приблизно на 1%.

При цьому найближчими місяцями експерти очікують високої ринкової волатильності на тлі можливого уповільнення зростання ВВП США через списання студентських кредитів, а також вплив високих процентних ставок на іпотечне кредитування.

Крім цього, у Goldman Sachs застерегли, що інфляція, ймовірно, знову почне зростати, перш ніж продовжити тенденцію до зниження.

Проте аналітики прогнозують, що надалі стійке зростання прибутку американських компаній підніме індекс S&P 500 до 4700 пунктів (+6%) на горизонті наступних 12 місяців.

Тим часом з початку року S&P 500 зріс приблизно на 16%, а високотехнологічний Nasdaq збільшився на 32% на тлі ралі в акціях технологічних компаній.

Джерело: Мінфін
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