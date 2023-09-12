Минулої доби українські захисники ліквідували ще 550 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 269 760 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 11 вересня: 550 російських окупантів, 8 танків та 17 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 269760 (+550) осіб,
- танків — 4568 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 8778 (+11) од,
- артилерійських систем — 5872 (+33) од,
- РСЗВ — 764 (+4) од,
- засоби ППО — 515 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4645 (+17),
- крилаті ракети — 1455 (+0),
- кораблі /катери — 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8413 (+43) од,
- спеціальна техніка — 881 (+4).
Джерело: Мінфін
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