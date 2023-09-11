До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.
Курс валют на вечір 11 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 11 вересня
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Закриття 11 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,26/39,64
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39,27/39,64
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1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,10 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,99−38,03, євро — 40,81−40,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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