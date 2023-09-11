З початку року аграрії отримали 414 мільйона грантової допомоги

Цьогоріч 107 господарств отримали державну допомогу на суму 414 млн гривень на розвиток садів і теплиць. Про це йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

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Скільки видано кредитів

Понад 10 мільйонів гривень виплатили ще 4 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства.

Зокрема, на сади виплачено 335 млн грн 91 господарству. Ще 16-ти виплачено 79,2 млн гривень — на теплиці.

З початку дії програми виплачено 463,2 млн гривень 116 суб'єктам господарювання. Зокрема, майже 370 млн гривень отримали 98 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 93,2 млн гривень — 18 підприємців на теплиці.

Повністю цього року виплатили гранти 84 господарствам.

Нагадаємо

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проєкту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників.

Для садів — від 5 до 10 постійних і 125−425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць — не менше 14 осіб на один гектар.