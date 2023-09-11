Шеринг авто через «Дію»: послугою вже скористувалися 200 тисяч разів

Передача права використання транспортного засобу користується попитом серед водіїв. З моменту запуску шерингу авто у додатку «Дія» послугою скористалися 200 тис. разів. Про це повідомили в МВС.

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Деталі

У міністерстві зазначили, що за правопорушення на дорозі має відповідати керуючий авто, а не власник. Щоб самому не сплачувати штрафи у разі порушення правил дорожнього руху, водії користуються опцією призначення користувача.

Для цього у додатку «Дія» мають відображатися паспорт та посвідчення водія відповідної категорії тієї особи, яка буде користувачем. А для власника — свідоцтво про реєстрацію авто.

Також нового користувача можна призначити у будь-якому сервісному центрі МВС або через Електронний кабінет водія.

Після шерингу з'явиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Далі вже можна керувати автомобілем.