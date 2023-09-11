Tesla розробляє суперкомпʼютер Dojo. Капіталізація компанії може зрости на $600 млрд

Суперкомпʼютер Dojo компанії Tesla може призвести до стрибка ринкової вартості автовиробника майже на $600 млрд за рахунок стимулювання впровадження роботаксі та його програмних послуг, пише Reuters із посиланням на аналітиків Morgan Stanley.

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Що відомо

Виробник електромобілів у липні розпочав розробку суперкомпʼютера, що використовується для навчання моделей штучного інтелекту для безпілотних автомобілів. Tesla планує витратити понад $1 млрд на Dojo протягом наступного року.

Dojo може відкрити нові доступні ринки, які «виходять далеко за рамки продажу автомобілів за фіксованою ціною», заявили аналітики Morgan Stanley.

Брокерська компанія з Уолл-стріт підвищила рекомендацію щодо акцій Tesla і зробила їх «кращим вибором», замінивши акції Ferrari, зареєстровані в США. Акції Tesla зросли майже на 5,7%, до $262,63 на премаркеті.

Morgan Stanley підвищив цільовий показник за акціями Tesla на 12−18 місяців на 60%, до $400, — найвищого показника серед брокерських компаній Уолл-стріт згідно з даними LSEG — що, за його оцінками, дасть виробнику електромобілів ринкову капіталізацію близько $1,39 трлн.

Для порівняння, його поточна ринкова вартість становить близько $789 млрд після того, як у пʼятницю, 8 вересня, акції закрилися на рівні $248,5.

Очікується, що Dojo принесе найбільшу вигоду в галузі програмного забезпечення та послуг. Morgan Stanley підвищив оцінку доходів від бізнесу мережевих послуг Tesla до $335 млрд 2040 року з $157 млрд раніше.