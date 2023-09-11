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11 вересня 2023, 16:42 Читать на русском

Tesla розробляє суперкомпʼютер Dojo. Капіталізація компанії може зрости на $600 млрд

Суперкомпʼютер Dojo компанії Tesla може призвести до стрибка ринкової вартості автовиробника майже на $600 млрд за рахунок стимулювання впровадження роботаксі та його програмних послуг, пише Reuters із посиланням на аналітиків Morgan Stanley.

Суперкомпʼютер Dojo компанії Tesla може призвести до стрибка ринкової вартості автовиробника майже на $600 млрд за рахунок стимулювання впровадження роботаксі та його програмних послуг, пише Reuters із посиланням на аналітиків Morgan Stanley.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоВиробник електромобілів у липні розпочав розробку суперкомпʼютера, що використовується для навчання моделей штучного інтелекту для безпілотних автомобілів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Виробник електромобілів у липні розпочав розробку суперкомпʼютера, що використовується для навчання моделей штучного інтелекту для безпілотних автомобілів. Tesla планує витратити понад $1 млрд на Dojo протягом наступного року.

Dojo може відкрити нові доступні ринки, які «виходять далеко за рамки продажу автомобілів за фіксованою ціною», заявили аналітики Morgan Stanley.

Брокерська компанія з Уолл-стріт підвищила рекомендацію щодо акцій Tesla і зробила їх «кращим вибором», замінивши акції Ferrari, зареєстровані в США. Акції Tesla зросли майже на 5,7%, до $262,63 на премаркеті.

Morgan Stanley підвищив цільовий показник за акціями Tesla на 12−18 місяців на 60%, до $400, — найвищого показника серед брокерських компаній Уолл-стріт згідно з даними LSEG — що, за його оцінками, дасть виробнику електромобілів ринкову капіталізацію близько $1,39 трлн.

Для порівняння, його поточна ринкова вартість становить близько $789 млрд після того, як у пʼятницю, 8 вересня, акції закрилися на рівні $248,5.

Очікується, що Dojo принесе найбільшу вигоду в галузі програмного забезпечення та послуг. Morgan Stanley підвищив оцінку доходів від бізнесу мережевих послуг Tesla до $335 млрд 2040 року з $157 млрд раніше.

Джерело: Мінфін
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