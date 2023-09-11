Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки єврозони

Європейська комісія спрогнозувала у понеділок, що цього та наступного року економіка єврозони зростатиме повільніше, ніж очікували. Про це повідомляє «Європейська правда», ознайомившись з прогнозом Комісії.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Економіка єврозони

У своїх проміжних прогнозах щодо валового внутрішнього продукту та інфляції в п’яти найбільших економіках єврозони Комісія заявила, що ВВП єврозони зросте на 0,8% у 2023 році та на 1,3% у 2024 році. Попередні прогнози, зроблені у травні, передбачали зростання на 1,1% та 1,6 % відповідно.

«Слабкість внутрішнього попиту, зокрема споживання, показує, що високі споживчі ціни на більшість товарів і послуг, які все ще зростають, завдають значних збитків, ніж очікували у весняному прогнозі», — заявили в Єврокомісії.

«Це відбувається незважаючи на зниження цін на енергоносії та надзвичайно потужний ринок праці, на якому спостерігають рекордно низький рівень безробіття, постійне розширення зайнятості та зростання заробітної плати», — йдеться в повідомленні.

Комісія прогнозує споживчу інфляцію в єврозоні на рівні 5,6% у 2023 році та 2,9% у 2024 році, що значно перевищує мету Європейського центрального банку в 2,0%.

Економіка Німеччини, найбільша в Європі, цього року скоротиться на 0,4%, прогнозує Єврокомісія, переглянувши прогноз зростання на 0,2% від травня. Наступного року зростання в Німеччині також буде меншим — 1,1% замість очікуваних раніше 1,4%.