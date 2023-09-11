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11 вересня 2023, 13:59 Читать на русском

Україна очікує $3,3 мільярда від США у 2023 році та $12-14 мільярдів у 2024 році

Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише «Інтерфакс-Україна».

Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету.
Фото: depositphotos

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Допомога США

У кулуарах зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «EBA Global Outlook: Нова економіка України» в Києві в понеділок він зазначив, що у 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету на рівні цього року.

«Не менше, ніж цього року: десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо», — сказав міністр.

Однак, за його словами, поки що зберігається багато невизначеності в цьому питанні.

«Сподіваємося, що як і 2023 року, так і 2024 року США будуть разом із нами», — підсумував Марченко, виступаючи перед асоціацією.

Він знову зазначив, що видатки держбюджету-2024 будуть не нижчими, ніж цього року, зокрема на оборону, а отже, і зовнішнє фінансування необхідне на рівні, не нижчому за цей рік — $42 млрд.

Глава Мінфіну нагадав, що, крім США, йдеться про допомогу з боку ЄС, МВФ, а також окремих країн — Японії, Канади, Великої Британії, можливо, Норвегії.

«Усе це дає нам право сказати, що потенційно ми можемо профінансувати бюджет наступного року», — констатував Марченко.

Нагадаємо

Цього року США надали Україні гранти $8,5 млрд, тоді як минулого року — $12 млрд.

Загальне фінансування держбюджету цього року становило на 5 вересня $29,7 млрд порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Kankakee
Kankakee
11 вересня 2023, 15:13
#
Як так то, що за невизначеність — затвердили вже 20,5 мільярдів допомоги від США на наступний рік? ! 🙀
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 вересня 2023, 15:46
#
Допомога на все, в т. ч. на боєприпаси, а в статті лиш про бюджетний дефіцит.
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0
Ranet
Ranet
11 вересня 2023, 15:37
#
… десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо«
Не мы, а они,

… потенційно ми можемо профінансувати бюджет наступного року»
А вот тут, к сожалению, не вас, а нас.
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