Україна очікує $3,3 мільярда від США у 2023 році та $12-14 мільярдів у 2024 році

Допомога США

У кулуарах зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «EBA Global Outlook: Нова економіка України» в Києві в понеділок він зазначив, що у 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету на рівні цього року.

«Не менше, ніж цього року: десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо», — сказав міністр.

Однак, за його словами, поки що зберігається багато невизначеності в цьому питанні.

«Сподіваємося, що як і 2023 року, так і 2024 року США будуть разом із нами», — підсумував Марченко, виступаючи перед асоціацією.

Він знову зазначив, що видатки держбюджету-2024 будуть не нижчими, ніж цього року, зокрема на оборону, а отже, і зовнішнє фінансування необхідне на рівні, не нижчому за цей рік — $42 млрд.

Глава Мінфіну нагадав, що, крім США, йдеться про допомогу з боку ЄС, МВФ, а також окремих країн — Японії, Канади, Великої Британії, можливо, Норвегії.

«Усе це дає нам право сказати, що потенційно ми можемо профінансувати бюджет наступного року», — констатував Марченко.

Нагадаємо

Цього року США надали Україні гранти $8,5 млрд, тоді як минулого року — $12 млрд.

Загальне фінансування держбюджету цього року становило на 5 вересня $29,7 млрд порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік.