Україна повернула під свій контроль «вишки Бойка» в Чорному морі — ГУР

Підрозділи Головного управління розвідки повернули під контроль України бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш», повідомила пресслужба ГУР.

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Згідно із повідомленням розвідки, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Зазначається, що російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Нагадаємо

Росія окупувала бурові платформи у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.

Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС, повідомило ГУР.