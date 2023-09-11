Пенсії та субсидії та соцзахист. Міністерство фінансів порахувало, скільки витратили з початку року

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Скільки спрямували на соцвиплати

«У січні-серпні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 300,5 млрд грн, зокрема у серпні — 35,0 млрд грн», йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінфіну, 181,2 млрд грн (у серпні — 22,7 млрд грн) було спрямовано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було направлено 69,1 млрд грн, із них у серпні — 8,3 млрд грн.

Окрім того, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам з бюджету виділено 32,4 млрд грн, із них у серпні — 1,7 млрд грн.

Ще 16,2 млрд грн (у серпні — 2,0 млрд грн) спрямовано на соціальний захист дітей та сім'ї та 1,6 млрд грн (у серпні 0,3 млрд грн) — на соціальний захист осіб з інвалідністю.