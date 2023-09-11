Біржові ціни на газ у Європі в понеділок уранці зростають більш ніж на 5%, до $404 за тис. куб. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише enkorr.
Ціни на газ у Європі перевищили $400 за тисячу кубометрів
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Зростання цін
Жовтневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $410,1 (+7,4%) за тис. куб. м., а станом на 9:10 за Києвом їхня вартість становить $403,8 (+5,8%) за тис. куб. м. Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня — $381,8 за тис. куб.
Нагадаємо
У п'ятницю працівники заводів скраплення газу компанії Chevron в Австралії почали страйк, поки «неповний».
Біржові ціни на газ у Європі того дня зросли за підсумками дня майже на 6%. У понеділок агентство Bloomberg повідомило, що Chevron у зв'язку зі страйками звернеться до трудового регулятора, подавши в Комісію з трудових відносин (FWC) так звані «заяви про неможливість ведення перемовин» щодо заводів Gorgon і Wheatstone, притому заяву вже подано для платформи Wheatstone.
Також працівники цих підприємств із 14 вересня можуть піти на повний двотижневий страйк, випливає з повідомлення профспілки Offshore Alliance. Це може посилити конкуренцію за СПГ між Азією і Європою й викликати нові коливання біржових цін на європейському ринку.
Коментарі - 2
Благодаря юльке (не есть ее сторонник) Украина, подписала контракт с рф по европейскому образцу, в котором формула цены газа рассчитывается, по «гронингенской формуле» исходя из цены альтернативных газу источников энергии -нефть, энергоуголь. И только благодаряря твоему кумиру, порошенко, и его договоренности с яныком, народу впаривали эту сказку. Но тебе «эксперту» …якого всі повожають…і …який бачить корупціонера… этого, по причине отсутствия ума не понять. Или ты хочешь как при яныке -когда «нафтогаз» не платил НДС за импорт или как при порошенко -временно освободить импортеров от уплаты НДС на импорт?
Ты как гражданин Украины, должен благодарить и юльку и Ющенко, за то что Украина вступила в ВТО раньше рф не говоря, об меморандуме об обьеденении энерго систем Украины и ЕС, хотя это твой порошенко и яценюк горлопанили, что это не возможно, но как война началась, благодаря этому у тебя было эл и энтернет чтобы ты мог писать свой дешевый бред!!!
… иди учи мат часть… эксперт…