Ціни на газ у Європі перевищили $400 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі в понеділок уранці зростають більш ніж на 5%, до $404 за тис. куб. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише enkorr.

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Зростання цін

Жовтневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $410,1 (+7,4%) за тис. куб. м., а станом на 9:10 за Києвом їхня вартість становить $403,8 (+5,8%) за тис. куб. м. Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня — $381,8 за тис. куб.

Нагадаємо

У п'ятницю працівники заводів скраплення газу компанії Chevron в Австралії почали страйк, поки «неповний».

Біржові ціни на газ у Європі того дня зросли за підсумками дня майже на 6%. У понеділок агентство Bloomberg повідомило, що Chevron у зв'язку зі страйками звернеться до трудового регулятора, подавши в Комісію з трудових відносин (FWC) так звані «заяви про неможливість ведення перемовин» щодо заводів Gorgon і Wheatstone, притому заяву вже подано для платформи Wheatstone.

Також працівники цих підприємств із 14 вересня можуть піти на повний двотижневий страйк, випливає з повідомлення профспілки Offshore Alliance. Це може посилити конкуренцію за СПГ між Азією і Європою й викликати нові коливання біржових цін на європейському ринку.