Нафта дешевшає після тижневого зростання цін

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Як змінилася вартість

Листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 10 центів (0,11%), до $90,55 за барель. Минулої п'ятниці Brent здорожчала на 73 центи (0,8%) — до $90,65 за барель, оновивши максимум із 16 листопада 2022 року.

Жовтневі ф'ючерси на WTI знизилися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на 41 цент (0,47%), до $87,1 за барель. За підсумками минулої сесії контракт здорожчав на 64 центи (0,7%) — до $87,51 за барель.

За минулий тиждень Brent здорожчала на 2,4%, WTI — на 2,3%.

Відкат котирувань у понеділок, швидше за все, є технічною корекцією, вказує Trading Economics. При цьому котирування залишаються під тиском побоювань, пов'язаних зі слабким зростанням китайської економіки.

Китай повернувся до інфляції в серпні, але вона була повільнішою за прогноз. Споживчі ціни (індекс CPI) у країні минулого місяця зросли на 0,1% у річному вираженні, йдеться в опублікованому у суботу звіті Державного статистичного управління (ДСУ). Аналітики в середньому очікували на підвищення цін на 0,2% після зниження на 0,3% у липні.

Трейдери також чекають на публікацію у вівторок щомісячного звіту ОПЕК з нафтового ринку.