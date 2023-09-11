Ринки знизилися, а Alibaba залишилася без ключової постаті компанії: що потрібно знати вранці

Американські індекси знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 1,3%, високотехнологічний Nasdaq — 1,9%, а індекс Dow Jones знизився на 0,8%.

Минулого тижня знову почала зростати стурбованість інвесторів щодо подальшого підвищення відсоткових ставок у США на тлі перегрітого ринку праці в країні.

Своєю чергою представники Федеральної резервної системи США днями заявили, що необхідно зробити більше у боротьбі з інфляцією, приймаючи рішення на основі фактичних економічних даних.

Цього тижня учасники ринку уважно стежитимуть за звітом щодо індексу споживчих цін у США. Це будуть останні дані щодо інфляції в країні перед засіданням ФРС щодо грошово-кредитної політики, яке пройде з 19 по 20 вересня.

За даними CME FedWatch, більшість інвесторів очікують, що американський регулятор збереже ставки на колишньому рівні. Але ринки, як і раніше, розділилися в думках щодо того, чи можливе ще одне підвищення пізніше цього року: 43,5% інвесторів очікують на підвищення відсоткових ставок у листопаді.

Ринки Азії завершили тиждень падінням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 1,2%, японський Nikkei впав на 0,4%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,6%, сінгапурський STI подешевшав на 0,7%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,6% та 1% відповідно.

У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано напередодні виходу великої кількості економічних даних цього тижня із США, Європи, Китаю та Індії.

Акції Alibaba різко знижуються через звільнення генерального директора

У ході сьогоднішніх ранкових торгів акції Alibaba, зареєстровані на Гонконзькій біржі, впали на понад 4%.

Це сталося на тлі несподіваних новин про звільнення колишнього генерального директора Деніела Чжана з посади керівника підрозділу хмарних обчислень технологічного гіганта.

Раніше Чжан одночасно був генеральним директором Alibaba та головою підрозділу хмарних обчислень компанії. У червні цього року Alibaba оголосила, що Деніел Чжан піде з поста генерального директора, щоб повністю зосередитися на хмарному бізнесі компанії.

Alibaba є найбільшим постачальником хмарних послуг у Китаї з часткою ринку 34%. Усередині хмарного підрозділу компанії також знаходиться DAMO Academy, яка займається дослідженнями в галузі чипів та штучного інтелекту. До травня наступного року DAMO Academy буде виділено з Alibaba у рамках реструктуризації компанії.

Аналітики оцінили вартість DAMO Academy у $41—60 млрд, також наголосивши, що масиви даних, які контролює компанія, можуть поставити її під приціл регуляторів усередині країни та за кордоном.

Світові продажі напівпровідників знижуються

За даними Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA), світовий продаж мікрочіпів у липні впав до $43,2 млрд, що на 11,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За даними SIA, найбільше зниження продажів напівпровідників у липні припало на Китай (-18,7%), США (-7,1%) та Японію (-4,3%). При цьому в Європі продаж мікрочіпів, навпаки, зріс (+5,9%).

В Асоціації напівпровідникової промисловості наголосили, що загалом світовий ринок напівпровідників цього року демонструє стійкість.

Найбільші представники галузі на сьогодні: Intel, Micron Technology, Texas Instruments, Qualcomm, NXP Semiconductors та Applied Materials.