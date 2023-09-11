Alibaba відклала IPO Freshippo через економічну ситуацію в Китаї

Китайський онлайн-ретейлер Alibaba відклав первинне розміщення акцій своєї дочірньої продуктової мережі Freshippo на тлі слабкого інтересу до акцій споживчого сектору. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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Що відомо

Агентство зазначає, що після перших переговорів з потенційними інвесторами китайський технологічний гігант дійшов висновку, що вартість Freshippo при первинному розміщенні складе лише близько $4 млрд, що нижче за початкові очікування, які оцінювалися в діапазоні $6−10 млрд.

У результаті Комітет з управління капіталом Alibaba, який слідкує за процесом поділу китайського онлайн-гіганта, прийняв рішення дочекатися більш сприятливих ринкових умов для проведення IPO Freshippo та віддати перевагу лістингу інших підрозділів.

За словами джерел Bloomberg, компанія Freshippo може повернутися до плану IPO, як тільки економічна ситуація в Китаї покращає.

Як пише агентство, компанія готова будь-якої миті представити попередній проспект емісії.

Нагадаємо

Freshippo — китайська мережа супермаркетів, де можна поїсти або замовити доставку продуктів додому. Основний продуктовий бренд компанії Hema Xiansheng став прибутковим у 2022 році.