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11 вересня 2023, 8:54 Читать на русском

Гетманцев: Один із держбанків потрібно перетворити на Банк розвитку

Перетворення одного з наявних державних банків на Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині дасть змогу підвищити ефективність процесу відновлення України та залучити більше фінансування, зокрема й приватного. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Перетворення одного з наявних державних банків на Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині дасть змогу підвищити ефективність процесу відновлення України та залучити більше фінансування, зокрема й приватного.
Фото: 24tv.ua

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«Я підтримую ідею про переведення одного з державних банків у Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині. У цього банку має бути одне основне завдання — фінансувати відновлення, суб'єкти, які беруть участь у відновленні, спеціальні правила і спеціалізація на проєктах розвитку», — заявив він у Києві в суботу

У коментарі «Інтерфакс-Україна» Гетманцев наголосив, що питання не лише в перейменуванні, а в спеціальних регуляціях і спеціальних ліцензіях для цього банку, які б дали йому змогу взяти на себе частину фінансування.

«Поки я вважаю, що ця ідея просувається мляво. Вважаю, що потрібно трохи прискоритися з нею», — зазначив голова комітету.

Гетманцев, торік призначений секретарем Національної ради з відновлення, також наголосив на необхідності підвищити адміністративний потенціал усіх відомств, які беруть участь у цьому процесі.

«Ці агентства мають діяти відповідно до європейських принципів прозорості та піддаватися аудиту з боку світових аудиторів», — заявив він.

Нагадаємо

В Україні після націоналізації наприкінці липня Сенс Банку п'ять державних банків, зокрема чотири в першій п'ятірці.

На держбанки за підсумками півріччя припало 64% чистого прибутку (43,3 млрд грн із 67,6 млрд грн) за їхньої частки в загальних активах 55,7% (1,534 трлн грн із 2,925 трлн грн).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 вересня 2023, 9:10
#
А можно открыть в каждом районе Киева и других городах по одному (минимум) магазину для пенсионеров и малоимущих?
Ехал в субботу около «Житнего рынка» на Подоле и видел очередь человек 200 за бесплатным супом, кашей и салатом. Вот туда этого деятеля надо свозить и накормить его этой пайкой.
+
+15
yarg
yarg
11 вересня 2023, 9:31
#
И он сразу прекратит рассуждать о развитии и банках. Повадились они нам тут …
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 вересня 2023, 9:37
#
Каких банков и развитии чего?
+
+15
yarg
yarg
11 вересня 2023, 10:26
#
Хм… перед комментированием статьи ее можно и прочитать.
+
+45
brigadirius
brigadirius
11 вересня 2023, 9:50
#
А ще в Щипача є мета знищити весь дрібний і середній бізнес в Україні. Залишити тільки монополії. Як там він казав: «підприємств в Україні не повинно бути більше чим видів діяльності».
+
+16
yarg
yarg
11 вересня 2023, 10:29
#
О. порохоботы набежали…
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 вересня 2023, 11:39
#
Тебя при Порохе сильно обстреливали ракетами? Где ближайшее бомбоубежище знал?
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 вересня 2023, 12:00
#
Стоп! Так при Брежневе был …мир во всем мире… Так каким боком обстрелы…
+
+15
KValera
KValera
11 вересня 2023, 12:00
#
Yarg
Как там шашлыки в мае? Поперек горла не стали?
+
0
yarg
yarg
11 вересня 2023, 12:06
#
Нет. не стали. ел. и вчера ел.
еще вопросы будут — не стесняйся . обращайся.
+
0
katesonce
katesonce
11 вересня 2023, 10:51
#
Що значить «просувається мляво»? Всі перспективні ідеї, що можуть покращити економіку і збільшити фінансування ЗСУ мають бути реалізованими в короткі терміни! Немає в нас часу більше плисти по течії!
+
+15
yarg
yarg
11 вересня 2023, 12:04
#
А причем здесь финансирование армии ? Речь идет о создании учреждения ,которое будет заниматься восстановлением страны после войны. понятно почему его создание «просувається мляво» — потому что война еще не закончилась.
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