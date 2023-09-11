Курс валют НБУ: Євро подешевшало на 2 копійки

11 вересня європейська валюта подешевшала на 2 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,12 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

8 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,14 гривні за євро. До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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