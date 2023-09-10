Україна інвестувала вже десятки мільярдів гривень у вітчизняний ВПК — Шмигаль

Інвестиції України у вітчизняний військово-промисловий комплекс (ВПК) вже перевищують десятки мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Ялтинській європейській стратегії.

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За словами Премʼєра, українська влада планує розширювати інвестиції у вітчизняний ВПК.

«Почну з того про що ми вже неодноразово говорили — це розвиток нашого військово-промислового комплексу. Інвестиції у цю галузь зі сторони держави вже сьогодні можна оцінювати в десятки мільярдів гривень. У майбутньому безумовно — це сотні мільярдів гривень для того, щоб розвивати, відновлювати, фактично робити потужним наш military-tech», — сказав Шмигаль.

Він також додав, що важливою залишається співпраця з міжнародними партнерами та локалізацію виробництва.

«Це важливо — мати спільне виробництво. Починаючи від відновленої „Мрії“ в прямому і переносному сенсі цього слова до виробництва сучасних зразків зброї, до виробництва сучасних дронів», — підкреслив прем'єр.

За його словами, Україна вже багато зробила для розвитку власного ВПК, але поки що цю інформацію більш детально розповсюджувати не можна.