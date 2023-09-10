Минулої доби українські захисники ліквідували ще 490 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 268 630 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 9 вересня: 490 російських окупантів, 10 танків та 5 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 268630 (+490) осіб,
- танків — 4554 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 8755 (+16) од,
- артилерійських систем — 5811 (+22) од,
- РСЗВ — 760 (+3) од,
- засоби ППО — 509 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4593 (+5),
- крилаті ракети — 1455 (+0),
- кораблі/катери — 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8338 (+40) од,
- спеціальна техніка — 872 (+2).
Джерело: Мінфін
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