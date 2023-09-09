Минулої доби українські захисники ліквідували ще 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 267 540 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 8 вересня: 600 російських окупантів, 15 танків та 18 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 268140 (+600) осіб,
- танків — 4544 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 8739 (+13) од,
- артилерійських систем — 5789 (+36) од,
- РСЗВ — 757 (+3) од,
- засоби ППО — 508 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4588 (+18),
- крилаті ракети — 1455 (+0),
- кораблі/катери — 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8298 (+34) од,
- спеціальна техніка — 870 (+10).
Джерело: Мінфін
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