Ripple купила Fortress Trust, екс-главу Thodex засудили до 11 196 років в'язниці: що нового на ринку

Ripple купила криптовалютний траст Fortress Trust за близько $250 мільйонів

Фінтех-компанія Ripple уклала угоду щодо придбання орієнтованої на криптовалюти трастової компанії Fortress Trust.

Фінансові умови угоди не розголошуються, вона підлягає перевірці та схваленню регуляторів. За словами джерела CoinDesk, ціна була меншою за $250 млн.

Ripple стала міноритарним інвестором Fortress у 2022 році у рамках посівного раунду у розмірі $22,5 млн.

«Як один із перших інвесторів Fortress Blockchain Technologies, у нас була можливість познайомитися з командою, її баченням та технологіями. З моменту запуску у 2021 році вони побудували вражаючий бізнес з постійним доходом і сильним списком клієнтів, які використовують криптовалюту, так і новачків у ній», — заявив глава компанії Бред Гарлінгхаус.

Binance припиняє підтримку NFT від Sandbox та Polygon

26 вересня о 9:00 за київським часом маркетплейс незамінних токенів Binance зупинить програму стейкінгу для NFT проекту The Sandbox.

Наступного дня після припинення підтримки всі заблоковані токени LAND будуть автоматично відключені та протягом доби повернуті власникам.

Паралельно з The Sandbox платформа відключить Polygon Network. Повернення коштів пройде за аналогічним сценарієм.

Користувачі мають вивести свої NFT у мережі Polygon із Binance до 31 грудня.

Топ-менеджери Coinbase продали акції криптобіржі на $32,8 млн після позову SEC

З моменту подання Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) позову проти Coinbase 6 червня топ-менеджери криптобіржі продали акції компанії на суму $32,84 млн. За минулі три місяці їх покупки не реєструвалися, згідно з DataRoma.

Зокрема, голова платформи Брайан Армстронг у ході 43 транзакцій отримав $21,17 млн.

З моменту подання позову SEC капіталізація Coinbase зросла на 58,4%. З початку року акції подорожчали на 131,1%.

Колишнього голову турецької криптобіржі Thodex засудили до 11 196 років в'язниці

У Туреччині завершився суд над засновником та колишнім главою криптовалютної біржі Thodex Фаруком Фатіхом Озером, його сестрою та братом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За звинуваченнями, включаючи шахрайство та відмивання грошей, їх засудили до 11 196 років, 10 місяців та 15 днів позбавлення волі кожному. Суд також призначив штраф у розмірі 135 млн лір (близько $5 млн).

Виправдувальний вирок винесено щодо 16 із 21 фігурантів. Чотирьох людей звільнено з в'язниці через відсутність доказів, інші отримали різні терміни.

20 квітня 2021 року Thodex зненацька припинила торги. Спочатку платформа послалася на технічні роботи, але потім заявила про передачу бізнесу великому партнеру, що нібито займе 4−5 днів. Користувачів стурбувало закриття компанією облікових записів у соцмережах.

У рамках розслідування передбачуваного екзит-скаму влада видала ордери на арешт 78 осіб, пов'язаних із платформою. Більшість підозрюваних затримали.

Озер заявляв, що не планує ховатися. Однак, за даними Reuters, у день зупинки торгів на Thodex він відлетів до Албанії, де його затримала місцева влада. У квітні 2023 року його екстрадували до Туреччини.