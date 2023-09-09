НБУ анулював ліцензії ще двох страхових компаній

Національний банк анулював двом страховикам ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кого лишили ліцензії

ТДВ «СК «Гештальт груп» ліцензії анульовано у зв'язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства.

За даними останньої звітності, станом на 30 червня обсяг страхових премій компанії становив 5,97 млн грн, вартість активів — 81,64 млн грн, страхові резерви — 1,95 млн грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,03%. Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний її керівник Юрій Хандрашко.

Ліцензії ПрАТ «СК «Інто» анульовано через невиконання рішення Національного банку про усунення виявлених порушень.

Станом на 30 червня обсяг страхових премій цієї компанії становив 28,77 млн грн, вартість активів — 139,18 млн грн, страхові резерви — 18,03 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,2%.

Бенефіціарами цієї компанії опосередковано вказані двоє громадян США — Гафф Ендрю Джозеф та Сігулер Джордж Вільям, які також є власниками мережі медичних центрів «Інто-Сана».

Відповідні рішення правління Національного банку ухвалило 7 вересня, вони набули чинності з 8 вересня.