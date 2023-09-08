Кабмін змінив правила держзакупівель під час воєнного стану

Кабінет міністрів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Тепер для закупівель на суму від 50 тис. грн треба не тільки оприлюднювати звіт про укладений без використання електронної системи договір, а й погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення такої закупівлі.

«Тендер через Prozorro сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер», — пояснила очільниця міністерства Юлія Свириденко.

За її словами, уряд також зменшив перелік підстав, які дозволяють державним замовниками не проводити конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. Водночас рішення уряду посилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись.