До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 8 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 7 вересня
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Закриття 7 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,19/39,57
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39,23/39,61
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,15 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,15 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,95−38,10, євро — 40,80−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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