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8 вересня 2023, 17:14 Читать на русском

НБУ виявив порушення у 9 фінансових установ

Національний банк застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин.
Фото: flickr.com/НБУ

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До кого застосовані заходи впливу

  • ПТ «Бойко і Компанія «Ломбард «Ірбіс» (ЄДРПОУ 30511911);
  • ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук і Компанія» (ЄДРПОУ 40220974);
  • ПТ «Ломбард Заставне Товариство «Діамантовий Дім» ТОВ «Монета і Компанії» (ЄДРПОУ 41112171);
  • ПТ «Ломбард Павленко і Компанія» (ЄДРПОУ 23542488);
  • ПТ Хруща та Компанії «Ломбард АВК» (ЄДРПОУ 32241717);
  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Фін Альянс» (ЄДРПОУ 42309535);
  • ТОВ «Фінансова компанія «Проксима» (ЄДРПОУ 41868410);
  • ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов'язань» (ЄДРПОУ 35379567);
  • ТОВ «ФК «Юніос» (ЄДРПОУ 39945134).

Причина

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України № 177 від 12 серпня 2022 року «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління НБУ від 6 березня 2022 року № 39» (зі змінами).

В НБУ наголосили, що зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 29 вересня 2023 року. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 вересня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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