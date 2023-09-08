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8 вересня 2023, 13:36 Читать на русском

Фонд гарантування продав столичний ТРЦ «Магелан» за 620 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж лота, до складу якого зокрема було включено ТРЦ «Магелан» у столиці. Покупець, який під час відкритого онлайн аукціону запропонував найвищу ставку, перерахував усю суму, а саме — 620 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж лота, до складу якого зокрема було включено ТРЦ «Магелан» у столиці.
Фото: wikipedia.org

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Куди спрямують кошти

За словами Фонду, кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами АТ «МР Банк», на балансі якого обліковувалися активи.

Аукціон

Аукціон з продажу лота №G18N020026, до складу якого було включено ТРЦ «Магелан» у столиці, відбувся 15 червня. Це була 18 спроба продати активи, яка завершилася успішно.

Початкова ціна на аукціоні становила 448,5 млн грн. Участь у торгах, які відбувалися за англійською моделлю аукціону, взяли троє учасників.

У результаті трьох раундів та конкуренції ціна лота зросла на понад 170 млн грн і склала — 620 млн грн.

Одним лотом на продаж виставлялися:

  • ТРЦ «Магелан»: нежитловий будинок-громадський центр, площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться у Києві за адресою проспект Академіка Глушкова,13-Б;
  • права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
  • майновий комплекс, площею понад 13 тис. кв.м, у с. Крупець на Хмельниччині.

Зазначається, що уперше лот було виставлено на продаж 12 жовтня 2022 року.

Джерело: Мінфін
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