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8 вересня 2023, 12:35 Читать на русском

Обсяги зовнішнього фінансування бюджету у 2023 році наближаються до $30 мільярдів

Згідно з оновленими даними Мінфіну на 5 вересня, від міжнародних партнерів на фінансування бюджету в поточному році надійшло $29,7 млрд. Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з оновленими даними Мінфіну на 5 вересня, від міжнародних партнерів на фінансування бюджету в поточному році надійшло $29,7 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Такий обсяг відповідає плановим темпам залучення зовнішнього фінансування. Цього року, дякуючи партнерам, ми маємо більш ритмічне фінансування бюджету, і відповідно більш високу ліквідність на казначейському рахунку», — зазначив він.

Очікуваний обсяг зовнішніх залучень на 2023 рік — $42,4 млрд або $3,53 млрд у середньому на місяць. Тоді як за 8 місяців з початку року цей показник складає $3,71 млрд/місяць.

Топ кредиторів/донорів

Топ-5 кредиторів/донорів, на яких припадає 96% всього зовнішнього фінансування у 2023 році (млн дол.):

  • ЄС — 13 064 (позика);
  • США — 8 500 (грант);
  • МВФ — 3 592 (позика);
  • Канада — 1 757 (позика);
  • Японія — 1 496 (позика під гарантію).

За підсумками 8 місяців, на кредити, в т. ч. кредити під гарантії, приходилось 70,8% всього фінансування від міжнародних партнерів, гранти — 29,2%.

«Залучення безповоротного фінансування також йде за графіком, утім його частка у 2023 році поволі скорочується. За підсумками минулого року гранти займали 44% у структурі зовнішнього фінансування», — зазначив Гетманцев.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
nitrolog
nitrolog
8 вересня 2023, 15:07
#
Наша влада звикає жити за чужий рахунок і гадає так буде завжди, і в цьому є небезпека
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