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8 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

Apple втратила $200 млрд капіталізації за два дні: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США завершили четвер різноспрямовано

S&P 500 втратив 0,3%, високотехнологічний Nasdaq — 0,9%, а індекс Dow Jones зріс на 0,2%.

Учасники ринку стурбовані останніми даними щодо заявок на допомогу з безробіття в США, які посилили побоювання з приводу того, що Федеральна резервна система утримуватиме ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

Звіт Мінпраці США показав, що кількість американців, які подали заявки на допомогу з безробіття, досягла найнижчого рівня з лютого — до 216 000 за тиждень, що закінчився 2 вересня.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,2%, японський Nikkei впав на 1,3%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,6%, сінгапурський STI подешевшав на 0,5%, а Китайський Shanghai Composite знизився на 0,4%.

Все через переглянуті у бік погіршення даних щодо зростання ВВП Японії, а також зупинки торгів у Гонконгу сьогодні вранці.

Згідно з останніми даними економіка Японії зросла на 4,8% у другому кварталі цього року, що нижче за попередні оцінки в 6%, а також гірше за консенсус-прогноз аналітиків у 5,5%.

Варто зазначити, що фондовий ринок Гонконгу сьогодні закрито через штормове попередження.

Капіталізація Apple знизилася на $200 млрд за два дні

Вартість акцій Apple впала приблизно на 6,4% за останні дві торговельні сесії на тлі дій регуляторів у Китаї та Європі.

Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone на роботі, а Європейська комісія в середу назвала компанію однієї з шести технологічних фірм, які виступають у ролі «брамника» онлайн-сервісів, які мають інформувати владу ЄС про будь-яку можливу концентрацію своїх продуктів у галузі.

Тим часом Китай є найбільшим закордонним ринком для Apple. Попри те, що Apple не розкриває даних про продаж iPhone по країнах, аналітики з дослідницької компанії TechInsights підрахували, що минулого кварталу в Китаї було продано «яблучних» смартфонів більше, ніж у США.

Зараз Apple також переживає найтриваліший спад продажів смартфонів з 2016 року. Компанія сподівається пожвавити попит із запуском нового iPhone 15 наступного тижня, зауважує Yahoo Finance.

Азійсько-Тихоокеанський регіон на чолі з Індією — головна рушійна сила глобального економічного зростання

Такої думки дотримуються аналітики із S&P Global. Експерти очікують, що Азійсько-Тихоокеанський регіон буде ключовим драйвером для глобального економічного зростання не лише в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі.

Згідно з прогнозами S&P Global, після економічного зростання на 3,3% минулого року, ВВП регіону зросте на 4,2% за підсумками 2023 року.

Крім цього, протягом наступного десятиліття експерти очікують, що близько 55% загального приросту світового ВВП припадатиме на Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Проте США, як і раніше, залишаться важливим двигуном світової економіки: на їхню частку доведеться 15% світового економічного зростання протягом наступного десятиліття, зауважують автори дослідження.

Китай також відіграватиме значну роль у зростанні глобальної економіки, внісши близько третини загального приросту за той же період.

Загалом S&P Global прогнозує, що зростання глобальної економіки цього і наступного року становитиме 2,5%.

Джерело: Мінфін
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