Google змінює правила реклами блокчейн-ігор з NFT, хакер вкрав $24 млн: що нового на крипторинку

Ark Invest та VanEck подали заявки на реєстрацію спотових ETF на базі Ethereum

Біржа Cboe подала заявки на реєстрацію спотових Ethereum-ETF від компаній Ark Invest/21Shares та VanEck за формою 19b-4. Аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт упевнений, що перші біржові продукти цієї категорії будуть схвалені до кінця травня 2024 року.

VanEck подала заявку на реєстрацію спотового Ethereum-ETF ще 2021 року. Ark Inest/21Shares зареєстрували заяву за формою S-1 6 вересня 2023 року.

Після цього обидві компанії повторно направили папери до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) через Cboe, але вже за формуляром 19b-4.

Сейффарт вважає, що це запустить офіційний відлік до реєстрації даних біржових продуктів. Аналітик навіть назвав дедлайн — 23 травня 2024 року.

Форма 19b-4 фактично є проханням зміни поточних правил регулятора. Водночас S-1 тільки повідомляє йому про намір розмістити новий інвестиційний продукт. Про це пише Cointelegraph.

Користувач втратив $24 мільйони через фішингову атаку

У четвер, 7 вересня, користувач зазнав фішингової атаки, в результаті якої втратив 9579 stETH ($15,6 млн) і 4850 rETH ($8,5 млн). Про це повідомляє Scam Sniffer.

Жертва надала шахраю схвалення через підписання транзакції «increaseAllowance». Зловмисник вже конвертував вкрадені кошти в ETH та DAI та переклав їх на кілька адрес.

Постраждала адреса має великий досвід торгівлі та є великим маркетмейкером.

Тайвань запровадить обмеження для іноземних криптобірж — ЗМІ

Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) запровадить обмеження на роботу в юрисдикції закордонних криптовалютних бірж, що не отримали реєстрацію. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомство розробило 10 керівних принципів діяльності постачальників послуг віртуальних активів (VASP).

FSC опублікує документ до кінця місяця, потім галузеві асоціації та організації сформулюють норми саморегулювання.

Передбачається, що надалі вони коригуватимуться і вдосконалення на основі локального досвіду та міжнародних практик.

Серед вимог до VASP Комісія вказала на необхідність:

належного розкриття інформації про емітовані віртуальні активи;

розроблення механізмів перевірки лістингу та видалення з нього;

роздільного зберігання корпоративних та клієнтських засобів;

підвищення прозорості транзакцій та забезпечення справедливих ринкових угод;

імплементації правил захисту клієнтів;

впровадження систем безпеки для керування гарячими та холодними гаманцями.

FSC також згадала у документі механізми внутрішнього контролю та вимоги до боротьби з відмиванням грошей.

Одним із запропонованих Комісією пунктів стала заборона закордонним криптовалютним платформам вести бізнес на Тайвані без відповідної реєстрації відповідно до Закону про відмивання грошей.

Поки що цей нормативний акт є єдиним регуляторним документом для промисловості.

Google змінить правила реклами блокчейн-ігор за допомогою NFT

З 15 вересня 2023 року інтернет-гігант Google дозволить рекламодавцям просувати через свої сервіси продукти та послуги для NFT-ігор, якщо вони не пов'язані з гемблінгом.

Компанія дозволить рекламувати геймінгові блокчейн-додатки, в яких користувачам надається можливість купувати внутрішньоігрові предмети у вигляді незамінних токенів.

Під забороною для просування залишаться ігри, які дають можливість робити ставки в/на NFT для виграшу чогось із реальною вартістю, отримання криптовалюти та інших винагород.

Google також не дозволяє рекламу азартних ігор на кшталт онлайн-казино або будь-яку їхню імітацію з використанням незамінних токенів.

Облікові записи порушників буде заблоковано протягом семи днів після попередження.