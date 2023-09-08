Нацбанк оновив вимоги до страхових посередників

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Процес оновлення регулювання відбуватиметься у два етапи.

На першому етапі — з 1 січня 2024 року — набере чинності Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, оновлене відповідно до вимог прикінцевих положень нового Закону України «Про страхування», який буде введено в дію з 1 січня 2024 року;

На другому етапі — з 1 січня 2025 року — передбачено концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів.

Серед ключових новацій — запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації і навчання всіх категорій страхових посередників, у тому числі страхових агентів та працівників страховка, які реалізують страхові продукти.

Оновлене в межах першого етапу Положення передбачає:

уточнення переліку страхових посередників, на яких поширюватимуться вимоги акта, зокрема включення до категорії страхових агентів фізичних осіб-підприємців;

розширення можливостей представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента;

право виключати з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов’язаних з країною-агресором;

установлення фіксованих строків подання брокерами до Національного банку опитувальника (до 30 жовтня 2023 року) та зобов’язання про приведення діяльності у відповідність до вимог Положення (до 31 грудня 2023 року).

«Вимоги щодо здійснення посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом згідно з оновленим Положенням залишилися незмінними», — зазначив НБУ.

Постанова правління Нацбанку від 5 вересня 2023 року № 109 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реєстрації страхових і перестрахових брокерів та умов провадження посередницької діяльності у сфері страхування» набирає чинності з 8 вересня 2023 року, оновлене Положення — з 1 січня 2024 року.