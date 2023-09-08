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8 вересня 2023, 9:29 Читать на русском

Нацбанк оновив вимоги до страхових посередників

Національний банк запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників.
Фото: bank.gov.ua

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Процес оновлення регулювання відбуватиметься у два етапи.

На першому етапі — з 1 січня 2024 року — набере чинності Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, оновлене відповідно до вимог прикінцевих положень нового Закону України «Про страхування», який буде введено в дію з 1 січня 2024 року;

На другому етапі — з 1 січня 2025 року — передбачено концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів.

Серед ключових новацій — запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації і навчання всіх категорій страхових посередників, у тому числі страхових агентів та працівників страховка, які реалізують страхові продукти.

Оновлене в межах першого етапу Положення передбачає:

  • уточнення переліку страхових посередників, на яких поширюватимуться вимоги акта, зокрема включення до категорії страхових агентів фізичних осіб-підприємців;
  • розширення можливостей представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента;
  • право виключати з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов’язаних з країною-агресором;
  • установлення фіксованих строків подання брокерами до Національного банку опитувальника (до 30 жовтня 2023 року) та зобов’язання про приведення діяльності у відповідність до вимог Положення (до 31 грудня 2023 року).

«Вимоги щодо здійснення посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом згідно з оновленим Положенням залишилися незмінними», — зазначив НБУ.

Постанова правління Нацбанку від 5 вересня 2023 року № 109 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реєстрації страхових і перестрахових брокерів та умов провадження посередницької діяльності у сфері страхування» набирає чинності з 8 вересня 2023 року, оновлене Положення — з 1 січня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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