МВФ та РФС подали рекомендації щодо регулювання криптоактивів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Рада з фінансової стабільності (РФС) опублікували рекомендації, спрямовані на регулювання цифрових активів.

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Ініціатива спрямована на об'єднання стандартів та різних позицій для допомоги різним юрисдикціям щодо пом'якшення ризиків, що випливають із пов'язаної з криптовалютами діяльності.

У звіті йдеться про ризики для фінансової стабільності у разі волатильності стейблкоїнів.

Щодо DeFi-протоколів автори нагадали, що вони «за функціями суттєво не відрізняються від TradFi».

Згадані платформи здатні посилити ризики та вразливості традиційних систем — невідповідність ліквідності та термінів погашення, операційну крихкість, взаємопов'язаність та надмірний леверидж.

«Заяви про децентралізацію часто не витримують критики. Зараз DeFi може демонструвати неясні, непрозорі, неперевірені структури управління, що легко піддаються маніпулюванню, які можуть наражати користувачів на ризики», — йдеться в документі.

У звіті також згадується позиція МВФ щодо доцільності регулювання, а не заборони сектору цифрових активів. Наводиться рекомендація органам влади зосередитись на вирішенні питань, що визначають запит з боку споживачів на нові форми оплати.

Дорожня карта застосування

Документ включає заплановану та поточну роботу, пов'язану з впровадженням основ політики у галузі криптоактивів, які в сукупності спрямовані на: