Минулої доби українські захисники ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 267 540 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 7 вересня: 640 російських окупантів, 23 танки та 29 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 267540 (+640) осіб,
- танків — 4529 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 8726 (+23) од,
- артилерійських систем — 5753 (+31) од,
- РСЗВ — 754 (+1) од,
- засоби ППО — 507 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4570 (+29),
- крилаті ракети — 1455 (+0),
- кораблі/катери — 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8264 (+47) од,
- спеціальна техніка — 860 (+1).
Джерело: Мінфін
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