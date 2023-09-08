Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 14 копійок

8 вересня європейська валюта подешевшала на 14 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,14 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

7 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,28 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

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